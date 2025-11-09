5 مكملات غذائية تحارب نزلات البرد والسعال.. تناولها بانتظام

كتبت- شيماء مرسي

مع حلول فصل الشتاء، يبدأ انتشار الأمراض الموسمية المعتادة مثل السعال ونزلات البرد والإنفلونزا، ولكن يمكن الوقاية من خلال تناول المكملات الغذائية التي تعزز المناعة.

وتستطيع المكملات الغذائية أن تمنح الجسم دعما ضروريا لمواجهة أمراض الشتاء الشائعة، كنزلات البرد والإنفلونزا.

وفيما يلي، قالئمة بأبرز المكملات التي ينصح بها الأطباء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيتامين سي

يعد فيتامين سي ضروري للحفاظ على المناعة ومكافحة العدوى، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الفواكه والخضروات الطازجة مثل الحمضيات والتوت.

الزنك

يؤدي الزنك دورا حيويا في تعزيز المناعة والحد من الالتهابات وتسريع عملية التئام الجروح.

كما أن تناول الزنك فور ظهور الأعراض الأولى لنزلة البرد يمكن أن يقلل من مدتها وشدتها، مما يجعله علاجا فعالا لمكافحة العدوى في مراحلها المبكرة.

المغنيسيوم

يعرف المغنيسيوم بدعمه لأكثر من 300 وظيفة حيوية في الجسم، بما في ذلك دوره المحوري في تنظيم النوم والمزاج ومستويات الطاقة، ونظرا لأن نقص هذا المعدن قد يفاقم مشكلات الشتاء المرتبطة بقلة الضوء، يوصي الأطباء بتناوله لتعويض النقص، مما يساعد على تحسين جودة النوم ومحاربة الإرهاق والتوتر. يمكنك الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل المكسرات والخضروات الورقية والشوكولاتة الداكنة، أو عن طريق المكملات.

أحماض أوميجا 3

تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية عنصرا أساسيا وضروريا لدعم صحة القلب والدماغ والجهاز المناعي، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تؤدي دورا في حماية العينين من الجفاف والحفاظ على الرؤية الطبيعية.

البروبيوتيك

يعد الميكروبيوم المعوي الصحي خط الدفاع الأول للجهاز المناعي، ولتعزيز هذا الخط الدفاعي، يمكن دعمه بانتظام عبر تناول الأطعمة المخمرة أو باستخدام مكملات البروبيوتيك.

اقرأ أيضا:

مكون في مستحضرات التجميل قد يدمر المناعة ويسبب اضطراب الهرمونات

تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. قد يؤلمك هذا المكان في جسمك

4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها