كشف فريق بحثي ألماني عن آلية بيولوجية جديدة تسهم في فهم السلوك العدواني لسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC)، أحد أكثر أنواع السرطان خطورة وتعقيدًا من حيث العلاج والإنذار المرضي، بحسب ما ذكره موقع ميديكال إكسبريس.

ويُعد هذا النوع من سرطان الرئة من الأورام شديدة الفتك، إذ لا تتجاوز نسبة النجاة لخمس سنوات 5%، على الرغم من استجابته المبدئية للعلاج الكيميائي، إلا أنه غالبًا ما يعاود الظهور بسرعة وبصورة أكثر شراسة، ما يحدّ من فعالية الخيارات العلاجية المتاحة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، والتي قادتها البروفيسورة سيلفيا فون كارستيدت، فإن سرطان الخلايا الصغيرة يتميز بخصائص تختلف عن معظم سرطانات الخلايا الظهارية، حيث يُظهر سمات أقرب إلى الخلايا العصبية. ومن أبرز هذه السمات الانخفاض الملحوظ في بروتين كاسباز-8، وهو عنصر محوري في تنظيم عملية موت الخلايا المبرمج اللازمة للتخلص من الخلايا غير السليمة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تطوير نموذج فئران معدلة وراثيًا تفتقر إلى بروتين كاسباز-8، ليتبين أن غياب هذا البروتين يؤدي إلى تحفيز نمط بديل من موت الخلايا يُعرف بـ«النخر المبرمج»، ما يخلق بيئة التهابية مواتية لنمو الورم وانتشاره.

وأظهرت النتائج أن هذا الالتهاب المبكر لا يفاقم الضرر النسيجي فحسب، بل يعيد تشكيل استجابة الجهاز المناعي بطريقة تصب في مصلحة الخلايا السرطانية، إذ يدفعها إلى التحول نحو حالة تشبه الخلايا العصبية غير الناضجة، وهو ما يزيد من قدرتها على العدوانية، ويعزز مقاومتها للعلاج، ويرتبط بشكل مباشر بعودة المرض وتفاقمه.

ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تطوير علاجات موجهة أكثر دقة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة لابتكار وسائل تشخيص مبكر قد تسهم في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة.

