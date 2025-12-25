توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية بشأن انهيار منزل المنصورة- تفاصيل



الدقهليةـ رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدة توجيهات عاجلة بشأن التعامل مع حادث الانفجار الذي وقع داخل منزل مكون من 5 طوابق وتسبب في انهيار جزئي للمنزل بشارع الدبوسي بمنطقة عبده معروف بمدينة المنصورة، إذ نتج عنه إصابة 2 منهم سيدة وشخص.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق المنصورة برفع أنقاض الانهيار ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار بالكامل وكافة العقارات المجاورة وعرضهم على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة للعقارات في حالة ثبوت عدم صلاحية العقار من الناحية الإنشائية.

كما وجه المحافظ، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي بتقديم الرعاية الصحية للمصابين على أكمل وجه.

كما وجة المحافظ الدكتورة هالة عبدالرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة الانتقال لمستشفي الدولي وصرف المساعدات اللازمة للمصابين.

وطمأن المحافظ المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور، وانتقلت كافة الأجهزة لموقع الحادث للتعامل معه، إذ تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحادث.