الحكومة: لا زيادة لأسعار المواد البترولية لمدة عام

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الجدول الزمني المتبقي للبرنامج يمتد لعام واحد فقط من الآن.

وقال "الحمصاني"، خلال تصريحات تليفزيونية، لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، إن التوافقات التي تمت مع الصندوق لا تستهدف رفع أسعار السلع أو المساس بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الشارع المصري، بل تركز بشكل أساسي على تطوير مناخ الاستثمار وتحديث المنظومة المالية التابعة لوزارة المالية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرحلة المقبلة من الإصلاح ستتمحور حول إجراءات مؤسسية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال، مؤكداً أن هذه الخطوات لن تترتب عليها أي ضغوط إضافية على كاهل المواطنين أو تمس احتياجاتهم الأساسية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الاتفاق الحالي لا يتضمن فرض أعباء مالية جديدة، مشددا على أن الخدمات الحيوية المقدمة للجمهور ستبقى بعيدة عن أي إجراءات إصلاحية تقشفية.

وشدد على عدم وجود أي نية لزيادة أسعار المواد البترولية لمدة عام، مما يساهم في استقرار تكاليف النقل والمعيشة.

