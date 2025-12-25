مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

"كوميك وميمز".. 3 أسباب وراء تصدر مصطفي محمد التريند في المغرب

كتب : محمد عبد الهادي

01:17 ص 25/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد وزوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد مع زوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا3
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا2
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 16 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد من مباراة مصر وبوركينا فاسو ارشيفية
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد يحتفل بهدفه في مرمى أوكسير
  • عرض 16 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 16 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 16 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 16 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر المهاجم المصري مصطفى محمد حديث الوسط الرياضي العربي في الأيام الماضية، بعدما أصبح محورًا واسع الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، ثم امتد الأمر للجماهير المصرية، ليصبح من أكثر لاعبي المنتخب الوطني شهرة في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية.

وتساءل كثيرون عن سر هذا الحضور اللافت لاسم مصطفى محمد في المشهد المغربي، وكيف تحول إلى ظاهرة جماهيرية وحديثًا دائمًا للجماهير، وهو ما يمكن تلخيصه في ثلاثة أسباب رئيسية:

1 - أصبح مصطفى محمد مادة واسعة للتعليقات الساخرة والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث يرى قطاع من الجماهير المغربية أن ملامح اللاعب تجسد ما يصفونه بـ الهوية المصرية الأصيلة، التي ترسخت لديهم عبر عقود من متابعة الدراما والأعمال الفنية المصرية، وذلك وفقًا لما نقله موقع الصحيفة المغربي.

2 – عاد اسم مصطفى محمد للواجهة بقوة بسبب الواقعة الشهيرة التي جمعته بالنجم المغربي أشرف حكيمي خلال مباراة المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي شهدت مشادة بين اللاعبين انتهت بلقطة طريفة تمثلت في خلع مصطفى محمد لشورت حكيمي، ليعيد رواد مواقع التواصل تداولها بكثافة بالتزامن مع إقامة البطولة الحالية في المغرب.

3 – ازدادت شعبية اللاعب في المغرب بعد تصريحاته التي جاءت ردًا على حديث عز الدين أوناحي قبل بطولة كوت ديفوار 2023، عندما قال لاعب المنتخب المغربي إن مصر تفوز دون تقديم أداء قوي وتلجأ لإهدار الوقت.

ورد مصطفى محمد حينها مؤكدًا أن امتلاك مصر سبع بطولات يجعلها تدخل دائمًا من أجل اللقب الثامن، وطالب منافسيه بتحقيق ما حققه المنتخب المصري قبل توجيه الانتقادات.

إقرأ أيضًا..

زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

مباراة مصر الثالثة.. ما أكثر المباريات حضورًا للجماهير في الجولة الأولى بأمم أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان