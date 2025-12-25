"كوميك وميمز".. 3 أسباب وراء تصدر مصطفي محمد التريند في المغرب

تصدر المهاجم المصري مصطفى محمد حديث الوسط الرياضي العربي في الأيام الماضية، بعدما أصبح محورًا واسع الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، ثم امتد الأمر للجماهير المصرية، ليصبح من أكثر لاعبي المنتخب الوطني شهرة في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية.

وتساءل كثيرون عن سر هذا الحضور اللافت لاسم مصطفى محمد في المشهد المغربي، وكيف تحول إلى ظاهرة جماهيرية وحديثًا دائمًا للجماهير، وهو ما يمكن تلخيصه في ثلاثة أسباب رئيسية:

1 - أصبح مصطفى محمد مادة واسعة للتعليقات الساخرة والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث يرى قطاع من الجماهير المغربية أن ملامح اللاعب تجسد ما يصفونه بـ الهوية المصرية الأصيلة، التي ترسخت لديهم عبر عقود من متابعة الدراما والأعمال الفنية المصرية، وذلك وفقًا لما نقله موقع الصحيفة المغربي.

2 – عاد اسم مصطفى محمد للواجهة بقوة بسبب الواقعة الشهيرة التي جمعته بالنجم المغربي أشرف حكيمي خلال مباراة المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي شهدت مشادة بين اللاعبين انتهت بلقطة طريفة تمثلت في خلع مصطفى محمد لشورت حكيمي، ليعيد رواد مواقع التواصل تداولها بكثافة بالتزامن مع إقامة البطولة الحالية في المغرب.

3 – ازدادت شعبية اللاعب في المغرب بعد تصريحاته التي جاءت ردًا على حديث عز الدين أوناحي قبل بطولة كوت ديفوار 2023، عندما قال لاعب المنتخب المغربي إن مصر تفوز دون تقديم أداء قوي وتلجأ لإهدار الوقت.

ورد مصطفى محمد حينها مؤكدًا أن امتلاك مصر سبع بطولات يجعلها تدخل دائمًا من أجل اللقب الثامن، وطالب منافسيه بتحقيق ما حققه المنتخب المصري قبل توجيه الانتقادات.

إقرأ أيضًا..

زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

مباراة مصر الثالثة.. ما أكثر المباريات حضورًا للجماهير في الجولة الأولى بأمم أفريقيا؟