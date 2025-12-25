إعلان

نشرة التوك شو| تفاصيل تعديلات قانون المرور.. وخطة لخفض الدين العام

كتب : مصراوي

12:52 ص 25/12/2025

نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

اللواء مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد وعقوبات المخالفين

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق، مشددًا على أن تغليظ العقوبات بات ضرورة ملحة، خاصة وأن غالبية الكوارث المرورية ناتجة عن استهتار ورعونة بعض السائقين

خبير أمن قومي: تحديات مصر الإقليمية جزء من صراع لإعادة تشكيل المنطقة

أكد اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، أن الاضطرابات الراهنة في محيط مصر الإقليمي ليست أحداثاً عشوائية، بل هي نتاج صراع سياسي دولي محتدم بين القوى الكبرى، موضحًا أن هذا الصراع الذي تبلور منذ أحداث "الربيع العربي" يهدف بشكل أساسي إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وإعادة رسم خريطتها السياسية

التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تقفز من 5 مليارات لـ54 مليار جنيه خلال 10 سنوات

كشف أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن التطور الهائل الذي شهده برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه عام 2015.

خطة مرتقبة لخفض الدَين العام.. مستشار الحكومة يكشف أولويات الدولة في 2026

كشف المستشار هاني يونس، المسؤول الإعلامي بمجلس الوزراء، عن توجه الحكومة الجاد نحو وضع ملف "تخفيض الدين" على رأس أولوياتها لعام 2026، بالتنسيق الوثيق مع البنك المركزي المصري.

مستشار رئيس الوزراء: المواطن هو البطل الحقيقي في معركة بناء الدولة

قال الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المقال الأخير للدكتور مصطفى مدبولي حول المشهد الاقتصادي، جاء ليؤكد بوضوح أن المواطن المصري هو من تحمل العبء الأكبر والنتائج الصعبة للمرحلة الماضية، وذلك في سبيل وضع القواعد الراسخة لبناء الدولة المصرية الحديثة.

