محافظ القاهرة يشارك باحتفالات الأرمن الكاثوليك

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم المحافظ تهنئته بالعيد المجيد، داعيا أن يعيد الله المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة مسلميها ومسيحيها، مضيفًا أن جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام تحت قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأشار إبراهيم صابر، إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة منذ القدم ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وكان صابر قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد، مطالبًا برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

