كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 25-12-2025، على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة على أنه من المتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، إذ ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن والمحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 23 درجة.