رغم فوائدها.. تناولك القهوة بتلك الطريقة قد يهدد بصرك

كتب - محمود عبده:

تعد القهوة من أكثر المشروبات المحببة حول العالم، ويعرف عنها أنها تمنح الجسم طاقة وتنشيطا للذهن، لكن دراسة طبية حديثة كشفت جانبا مقلقا منها، إذ حذرت من أن الإفراط في تناول القهوة سريعة التحضير قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر، وهو أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب شبكية العين وتؤدي إلى ضعف البصر تدريجيا مع مرور الوقت.

أجريت الدراسة على أكثر من نصف مليون مشارك، ونفذها فريق من الباحثين بجامعة هوبي الطبية في الصين، حيث كشفت النتائج عن علاقة وراثية محتملة بين الإفراط في شرب القهوة الفورية والإصابة بهذا المرض الذي يعد من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن، وفقا لـ "ذا صن".

وقال الدكتور سيوي ليو، من قسم طب العيون في مستشفى شيان تايهي التابع للجامعة، إن الدراسة أظهرت ارتباطا واضحا بين الاستهلاك المفرط لهذا النوع من القهوة وزيادة احتمال الإصابة بالتنكس البقعي الجاف، خصوصا لدى الأشخاص الذين يمتلكون استعدادا وراثيا للإصابة بالمرض.

وأوضح ليو أن النتائج تشير إلى أن تناول أكثر من كوبين يوميا من القهوة سريعة التحضير قد يضاعف خطر الإصابة بشكل ملحوظ، مضيفا أن زيادة الكمية إلى ما بين كوبين وأربعة أكواب يوميا قد ترفع احتمالات الإصابة بما يصل إلى سبعة أضعاف مقارنة بمن يلتزمون بمعدلات معتدلة من الاستهلاك.

وشدد الباحث على ضرورة الانتباه لتأثيرات القهوة الفورية التي تعد من أكثر المشروبات انتشارا في العالم، داعيا إلى الاعتدال في تناول المنبهات للحفاظ على صحة العينين والوقاية من الأمراض التنكسية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وفي ختام الدراسة، أوصى الفريق البحثي بضرورة توعية الأشخاص المعرضين وراثيا للمرض بتقليل استهلاك القهوة الفورية، مؤكدين أن الضمور البقعي الجاف من بين الأسباب الرئيسة للعمى غير القابل للعلاج عالميا، ما يستوجب – بحسب الدراسة – مزيدا من الأبحاث لفهم العلاقة بين العوامل الوراثية وأنماط الاستهلاك اليومية للمشروبات المنبهة.

اقرأ أيضا:

مكون في مستحضرات التجميل قد يدمر المناعة ويسبب اضطراب الهرمونات

تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. قد يؤلمك هذا المكان في جسمك

4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها