بدون أدوية.. 5 مشروبات تحميك من ضغط الدم المرتفع

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، لأنه غالبًا لا يظهر بأعراض واضحة حتى يبدأ بإحداث أضرار صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

ولحسن الحظ، هناك مشروبات بسيطة وطبيعية يمكن إدراجها ضمن الروتين اليومي للسيطرة عليه.

ونقدم في السطور التالية 5 مشروبات تحافظ على الضغط خصوصًا في الموجة الحارة وفقا لموقعي healthy وverywellhealth.

1- شاي الكركديه

يحتوي على مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد التي تساعد على اتساع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

2- عصير الشمندر

الشمندر مصدرًا غنيًا بالنترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك؛ ما يساعد على تمدّد الأوعية الدموية وتخفيض الضغط. أظهرت الأبحاث العلمية تأثيرات واضحة بعد أول شهر من الاستخدام المنتظم.

3- عصائر غنية بالبوتاسيوم

عصير التفاح يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تستفيد منها الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض الضغط.

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وقد يخفّض ضغط الدم بسرعة ويعزز صحة القلب.

عصير البرتقال والطماطم يحتويان على بوتاسيوم ولايكوبين، ما يدعم وظيفة الأوعية الدموية ويخفض الضغط الانقباضي والانبساطي.

4- الحليب قليل أو خالي الدسم

يعتبر للحليب دور مهم لأنّه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين D.

5- الشاي الأخضر أو الأسود

يحوي كلاهما على مركبات مثل الكاتيشين والفلافونويدات التي تُرخي الأوعية وتقلل الالتهاب.

