7 أسباب غير متوقعة لإصابة طفلك بالإمساك.. أبرزها النظام الغذائي

يعد الإمساك من المشكلات الشائعة بين الأطفال الصغار، وغالبا ما يصاب به الطفل نتيجة مجموعة من العوامل التي تتراوح بين النظام الغذائي الخاطئ، والعادات اليومية، وبعض الأدوية.

ووفقا لموقع "ديلي ميرور"، فإن فهم الأسباب وراء هذه المشكلة يعد الخطوة الأولى نحو الوقاية والعلاج.

أسباب غير متوقعة لإصابة طفلك بالإمساك

قلة النشاط البدني

النشاط الحركي لا يفيد العضلات فحسب، بل يحفز أيضا حركة الأمعاء.

لذا فإن قلة الحركة أو الجلوس لفترات طويلة قد تسهم في بطء عملية الهضم وحدوث الإمساك.

النظام الغذائي

يعتبر الطعام السبب الأبرز للإمساك عند الأطفال، خاصة عندما يعتمد نظامهم الغذائي على الأطعمة المصنعة، ومنتجات الألبان، والحلويات، مع نقص الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضروات.

كما أن قلة شرب الماء والسوائل تجعل البراز أكثر صلابة وصعوبة في الإخراج.

ويشير الخبراء إلى أن أي تغيير مفاجئ في النظام الغذائي، مثل الانتقال من الحليب الطبيعي أو الصناعي إلى حليب البقر، أو البدء في تناول الأطعمة الصلبة، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب مؤقت في حركة الأمعاء.

تأثير بعض الأدوية

تشير التقارير الطبية إلى أن بعض الأدوية، مثل المسكنات القوية "المخدرة" أو المكملات الغنية بالحديد، قد تسبب الإمساك كأحد الآثار الجانبية.

لكن الخبراء يؤكدون أن الجرعات الصغيرة من الحديد الموجودة في حليب الأطفال الصناعي لا تشكل خطرا في هذا الجانب.

حبس البراز

يلاحظ أن بعض الأطفال، خاصة في عمر السنتين، يفضلون اللعب على الذهاب إلى الحمام، بينما يشعر آخرون بالخوف أو الحرج من استخدام المرحاض، خصوصا في الأماكن العامة.

وفي بعض الحالات، قد يكون الامتناع عن التبرز نوعا من المقاومة أثناء فترة التدريب على استخدام الحمام.

الخوف من الألم

إذا مر الطفل بتجربة مؤلمة أثناء التبرز، فقد يربط العملية بالألم، فيبدأ في تجنب الذهاب للحمام، مما يؤدي إلى تراكم البراز داخل الأمعاء وجفافه.

هذه الحلقة المفرغة تجعل عملية الإخراج أكثر صعوبة وألما بمرور الوقت.

تغير الروتين

الانتقال إلى مكان جديد، أو السفر، أو الابتعاد عن الحمام المعتاد، قد يربك الطفل ويجعله مترددا في استخدام المراحيض غير المألوفة، وهو ما يؤدي إلى الإمساك المؤقت.

المرض أو العدوى

خلال الإصابة بنزلات البرد أو عدوى المعدة، قد يفقد الطفل شهيته أو يتغير نظامه الغذائي، ما يؤثر على انتظام حركة الأمعاء ويؤدي إلى الإمساك.

ويوصي الأطباء بضرورة تشجيع الطفل على شرب الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع مراجعة الطبيب في حال استمرار الإمساك لأكثر من عدة أيام، لتفادي المضاعفات.

