إعلان

جدل في السويد بعد حكم بنقل مصري إلى سجن نسائي.. فما القصة؟

كتب : محمود الطوخي

12:06 م 21/12/2025

وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار حكم قضائي في السويد في ما يخص مجريات محاكمة مواطن مصري، انتقادات كبيرة من قَبل مسؤولين حكوميين.

وكان قاضٍ سويدي حكم على المواطن المصري "ب.ع" بالسجن المؤبد بعد اتهامه بقتل طفليه في منطقة سودرتاليا عن طريق خنقهما بغاز الهيليوم، وفق ما ذكرته صحيفة "إكسبريسن" السويدية.

وكشفت التحقيقات، أن "ب.ع" كان يعاني من مرض عقلي، إذ كان يُعرّف نفسه على أنه امرأة، مع تشخيص طبي يسمى "اضطراب الهوية الجنسية".

نُقل الرجل المصري الذي غيّر اسمه إلى "ليلى" ويبلغ من العمر 38 عاما إلى الحبس الانفرادي لأسباب أمنية، بعد أن وافقت السلطات السويدية على طلبه بتغيير جنسه القانوني.

لاحقا، قررت مصلحة السجون السويدية نقله الذي أصبح "ليلى"، إلى سجن نسائي، مبررة بأنه لم يعد ضمن الفئة المستهدفة لسجون الرجال، وأن هناك مخاطر أمنية عليه.

وانتقدت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش القرار، قائلة إن الأحزاب البرلمانية قدمت تشريعا متعلقا بالجنس ساعد في تغييب المنطق السليم.

وكتبت في منشور على إكس: "

بوش: "الآن بدأنا نرى النتائج. لا يجب تغيير الجنس الاجتماعي بمجرد تعبئة بعض النماذج، لكن يجب توفير الدعم النفسي فورا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويد نقل مصري إلى سجن نسائي حكم قضائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية