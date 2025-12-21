انتقد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل، تأخر حصوله على الكلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، قائلًا "مش معقولة بعد ٣ دورات عضو لجنة عامة، كلمتي تتأخر بعد الأعضاء! أول مرة نشوف كلمة الأعضاء قبل الأحزاب! ليست مشكلتي هندسة الانتخابات!".



جاء ذلك خلال كلمة الشهابي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم؛ لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، حيث عقب رئيس المجلس قائلًا: "خلينا في الموضوع سيادة النائب".

ورفض النائب ناجي الشهابي، في ما يخص مشروع القانون، تغليظَ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، قائلًا: "مش ممكن بعد موسم انتخابي أطلع أغلَّظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي على مواطن كل اللي حيلته لمبة وتلاجة وتليفزيون".

وتابع النائب: "القانون لو كان راعى بين السكني والتجاري كان ممكن نتحدث في وجهات نظر"، منتقدًا وجود حبس في القانون لمَن وصَّل تيارًا كهربائيًّا ونتج عنه انقطاع كهرباء.

وأردف الشهابي: "لا يمكن التساوي بين مَن وصَّل وعمل جريمة حقيقية، وبين مَن عرف ولم يبلغ!".