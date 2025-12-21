"أرض السعير" أشعلتها.. القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وياسمين عز

تصدر الفنان محمد صبحي، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الهجوم الذي تعرض له من ياسمين عز.

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة، عقب نشر حساب الفنان محمد صبحي، في موقع "انستجرام"، تعليق مثير للجدل، تم تعديله أكثر من مرة.

وكتب محمد صبحي، في تعليقه الأول: "لا نعير من داس على وطنه في أرض البعير، وسنبقى مع وطننا حتى النفس الأخير"، قبل أن يتم تعديل التعليق لاحقاً، بحذف "أرض البعير"، ووضع بدلا منها "أرض السعير".

وعدل الفنان التعليق في ثالث مرة، وكتب: "لا نعير من داس على وطنه في ارض السعير.. ( وحتى لا يكون هناك لبس أرض السعير هي أرض وطني المشتعلة بمؤامرات كثيرة من أعدائنا) وسنبقى مع وطننا حتى النفس الأخير".

هجوم ياسمين

وقامت ياسمين عز، بالرد عبر برنامجها على قناة mbc مصر، على الفنان محمد صبحي،وقالت: "عايز تقول رأيك الفني قول، لكن لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق وعظيم زي السعودية، الزم حدودك، وتلتزم بالآداب العامة والأخلاق والقيم اللي تربّينا عليها، أو اللي انت كنت بتتكلم عنها، واللي كنت تتشدق بيها طول الوقت".

وأضافت: "الزم حدودك واعرف بتقول إيه لما تتكلم عن أطهر بقاع الأرض، اللي يرقد فيها خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أرض بيت الله الحرام، مهبط الوحي، وقبلة الـ2 مليار مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي فوق بعيره ويطوف الكعبة".

وتابعت: "انت تتكلم عن أرض الرسول، انت تتكلم عن أرض الإسلام، الأرض اللى شرفها ربنا سبحانه وتعالى، بالحرمين الشريفين، مهبط الرسالة، وديار خاتم الأنبياء، تلزم حدودك، وتضبط نفسك، وتعرف تقول إيه ومتقولش إيه، لأنه عيب عيب عيب، لأن دي سقطة قوية في تاريخك كله، لما تغلط غلطة زي دي".

وأكملت ياسمين عز، هجومها قائلة: "ولو الناقة عيب، مكانش ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال على لسان نبيه: (دعوها فإنها مأمورة)، وكان مبرك الناقة دي، هو موقع أول مسجد في الإسلام".

وفي رسالتها إلى محمد صبحي، قالت: "خليك شريف في خصومتك، كفاية محاولات يائسة لتشتيت عن قصة السائق، وتعمل فتنة بين الشعبين، يا حرام عشان لفت الانتباه، وننسى عملة السواق المسكين اللي كان بيجري وراك وانت ولا عبرته، وابنه طلع مقهور ومحروق دمه، لا إحنا صاحيين ومش هيتغلوش علينا، فيلم بقاله شهرين، بيتهاجم، ليه قررت تتحفنا برأيك بعد موضوع السائق المسكين ؟، ما سمعناش صوتك ليه قبل كده؟ لا أسكت الله لك حسا".

واختتمت: "احنا عايزين نطمنك، لا مش هننسى موضوع السواق، ولا المنظر الغير إنساني، اللي شفناه ومصر كلها شافته، ولما تحب تداري على قصة السواق، شوف قصة تانية تتكلم فيها".

رد محمد صبحي

وفي أول ظهور له عقب الهجوم الذي شنته ياسمين عز، علق الفنان محمد صبحي، خلال حديثه في برنامج "كل الكلام" مع الإعلامي عمرو حافظ، المعروض على قناة "الشمس"، وقال: "مش بتضايق من التافهين، لكن لو كان واحد مثقف وقرأ كتاب، أخاف، لو انتقدني".

