اجتماع تحضيري لبحث استعدادات احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

عقدت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) برئاسة الدكتور السيد قنديل، الاجتماع التحضيري لبحث ومتابعة آخر الاستعدادات الجارية لإقامة احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان، وذلك في إطار الحرص على خروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بتاريخ الجامعة العريق ومكانتها الأكاديمية والعلمية.

جرى الاجتماع برئاسة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة، والمدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، وبحضور الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي لشركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، والدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق، إلى جانب مسئولي الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومكتب رئيس الجامعة، وفريق الميديا "حلوان بلس"، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذه المناسبة التاريخية.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة محاور الكتاب التوثيقي لجامعة حلوان، والذي يوثق مسيرة الجامعة منذ نشأتها، واستعراض البرنامج العام للاحتفالية وما يتضمنه من فعاليات متنوعة.

كما ناقش الاجتماع تنسيق العروض الفنية والموسيقية والاستعراضية، التي ستُقدم خلال الاحتفالية بمشاركة كليات التربية الموسيقية وعلوم الرياضة بنات، بما يعكس تميز الجامعة في المجالات الفنية والرياضية، ويبرز مواهب طلابها وقدراتهم الإبداعية.

وتطرق الاجتماع إلى إعداد فيلم وثائقي عن جامعة حلوان، يتناول تاريخها العريق، وإنجازاتها، ويستعرض نماذج من الشخصيات البارزة والقيادات المؤثرة من خريجي الجامعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أغنية "50 سنة جامعة حلوان" المعدة خصيصًا لهذه المناسبة.

وتم مناقشة الخطة الإعلامية المقترحة لتغطية فعاليات اليوبيل الذهبي قبل وأثناء وبعد الاحتفالية، بما يضمن إبراز الحدث بالشكل الأمثل عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وأكد الحضور أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين جميع الكليات والقطاعات والإدارات المختلفة، للخروج باحتفالية تليق بمكانة جامعة حلوان، وتعكس مسيرتها الممتدة وريادتها في منظومة التعليم العالي.

