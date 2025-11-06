لا تتخلص من قشور الرمان.. كنز طبيعي لمحاربة السرطان

كتب - محمود عبده :

عادة ما يلقى الكثيرون قشور الفواكه في سلة المهملات لاعتقادهم أنها بلا قيمة، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن قشور الرمان تحمل فوائد صحية مذهلة، خصوصا في الوقاية من السرطان.

قوة مضادة للسرطان

وبحسب "healthline"، تشكل القشور الحمراء للرمان نصف حجم الفاكهة تقريبا، وتحتوي على مركبات مضادة للأكسدة أقوى من العصير نفسه.

وتعد مادة البونيكالاجين من أبرز هذه المركبات، حيث أظهرت الأبحاث قدرتها على إبطاء نمو الخلايا السرطانية أو القضاء عليها.

وأوضحت التجارب المخبرية أن مستخلص قشور الرمان يمكن أن يكون فعالا ضد كلا من:

- سرطان البروستاتا، بقدرته على قتل الخلايا المصابة.

- سرطان الثدي والفم والقولون، من خلال منع انتشار الخلايا السرطانية.

- سرطان الكبد، عبر حماية الخلايا من الضرر التأكسدي.

فوائد إضافية للصحة

تتجاوز فوائد القشور مكافحة السرطان لتشمل:

-المساعدة في ضبط ضغط الدم.

-تحسين مستويات السكر والكوليسترول.

-تقوية الجسم ضد الالتهابات والبكتيريا الضارة.

طريقة سهلة للاستفادة

ينصح الخبراء بتجفيف قشور الرمان ثم طحنها للحصول على بودرة يمكن تحضيرها على شكل شاي، ما يتيح الاستفادة من جميع العناصر الفعالة بطريقة آمنة وسهلة.

