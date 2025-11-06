كتبت- نرمين ضيف الله:

فيتامين د من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، يُساعد على امتصاص الكالسيوم للمحافظة على عظام صحيّة.

في فصلي الخريف والشتاء، ينخفض التعرض لأشعة الشمس مما يجعل نقصه أكثر شيوعاً.

أعراض نقص فيتامين د وفق "WebMD".

1- التعب المستمر وانخفاض الطاقة، حتى بعد نوم كافٍ.

2- آلام أو خشونة في العظام أو العضلات، خاصة أسفل الظهر، الوركين، أو الساقين.

3- ضعف أو تشنجات في العضلات، أو صعوبة في النهوض من الجلوس أو صعود الدرج.

4- تغير المزاج، اضطراب المزاج، شعور بالاكتئاب أو "كآبة الشتاء".

5- ضعف المناعة الإصابة المتكررة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي.

6- بطء التئام الجروح أو تغيرات في الشعر.

كيف تعوض نقصه طبيعيًا

التعرض لأشعة الشمس

حاول أن تتعرض لأشعة الشمس المباشرة الوجه، الذراعان، أو الساقان لفترة قصيرة يومياً إن أمكن، مع مراعاة حماية البشرة.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، التونة، السردين.

احرص على تناول صفار البيض، كبد البقر.

تناول الأطعمة الغنية بالحليب، بدائل الحليب كحليب الصويا أو الشوفان

الخروج لفترات قصيرة في النهار يساعد على التعرض للضوء.

