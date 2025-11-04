بعد الأربعين.. 5 تمارين فعالة لتنحيف البطن في 30 يوما

تبحث الكثير من الأِشخاص عن طرق فعالة لحرق الدهون وتقوية الجسم دون الحاجة لصالات رياضية باهظة التكلفة.

فيما يلي، إليكم أفضل 5 تمارين رياضية لتنحيف البطن، وفقا لموقع "Eat This".

المشي السريع

المشي السريع من أفضل التمارين لحرق الدهون وتحسين صحة القلب، إذ يقلل من الدهون الحشوية ويحد من التوتر، لذا يُنصح بالمشي 20–30 دقيقة يوميا، خمسة أيام أسبوعيا.

تمارين البطن الجانبية

تقوي عضلات البطن المائلة وتحسن ثبات الجسم ووضعية العمود الفقري، تُنفذ بالوقوف وسحب الضلع نحو الفخذ بالتناوب بين الجانبين، 3 مجموعات من 12–15 تكرارا.

يمكن للمبتدئين وضع اليدين على الفخذين لتقليل الضغط على الرقبة.

القرفصاء بوزن الجسم

تمرين قوة أساسي ينشط عضلات الألوية والفخذين وأوتار الركبة، ويعزز الأيض وحرق الدهون، يتم بالوقوف وثني الركبتين حتى يصبح الفخذان موازيين للأرض، ثم العودة للوقوف، 3 مجموعات من 12 تكرارا.

التمارين الأرضية

تعزز قوة الجذع والعضلات المائلة وأسفل الظهر، تبدأ بوضعية بلانك عالية، ثم نقر الكتف بالتناوب، 3 مجموعات من 8–10 نقرات لكل جانب.

للمبتدئين، يمكن وضع الركبتين على الأرض لتخفيف الضغط.

تمرين تسلق الجبال

تمرين مركب يجمع بين الحركة الهوائية وتقوية الجذع، ويساعد على تحسين أكسدة الدهون، ويتم بأخذ وضعية بلانك عالية وتحريك الركبتين نحو الصدر بالتناوب بسرعة، 3 جولات من 15–20 ثانية.

