مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوز

الجوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الصحة العامة وتحافظ على صحة الدماغ والقلب.

فيما يلي، إليك الفوائد الصحية لتناول الجوز، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

تحسين وظائف الدماغ:

يحتوي الجوز على نسب متوازنة من أحماض أوميجا-3، إضافة إلى البوليفينولات التي تحمي الخلايا العصبية من التلف، كما يسهم فيتامين E في الوقاية من التدهور المعرفي والحفاظ على النشاط الذهني.

حماية القلب والأوعية الدموية:

يضم الجوز مركب إل-أرجينين الذي يقوي جدران الأوعية الدموية، بينما يساعد المغنيسيوم والبوتاسيوم على ضبط ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على خفض مستوى الكوليسترول الضار، ما يعزز صحة القلب.

الوقاية من السرطان:

يحتوي على حمض أورسوليك الذي يثبط نمو الخلايا السرطانية، والإيلاجيتانين ذو النشاط المضاد للأورام، كما يعمل الميلاتونين على تنظيم التوازن الهرموني والمساهمة في الوقاية من بعض الأمراض.

تنظيم الهضم وصحة الأمعاء:

غني بالألياف الغذائية التي تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسن خصائص البريبايوتيك للجهاز الهضمي، ويمتلك أيضا تأثيرا مضادا للالتهابات يساعد في علاج القرحة وتحسين عملية الهضم.

تعزيز صحة الجلد والشعر

يحتوي على النحاس الذي يحفز إنتاج الكولاجين، والزنك المفيد لصحة الشعر والأظافر، فضلا عن، حماية الجلد من الشيخوخة الضوئية، والحفاظ على حيوية الشباب والمظهر الجمالي.

