التهاب الجلد الدهني.. إليك أسبابه وطرق الوقاية

تعديل نمط الحياة وتحسين الحالة الصحية العامة للجسم يمكن أن يسهم بشكل فعّال في تخفيف أعراض التهاب الجلد الدهني، وهو أحد الأمراض الجلدية المزمنة الشائعة.

وفقا لصحيفة "gazeta، التهاب الجلد الدهني يحدث في المناطق الغنية بالغدد الدهنية، حيث يزداد إفراز الزهم، مشيرا إلى أن أبرز أسبابه تشمل:

ضعف استقلاب الزهم في الجلد.

فرط نمو فطر الملاسيزيا.

الاستعداد الوراثي للإصابة.

العوامل النفسية مثل التوتر والإرهاق.

سوء التغذية ونقص العناصر الأساسية.

وللوقاية من التهاب الجلد الدهني أو التخفيف من حدته، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية، أبرزها:

تنظيف الوجه وفروة الرأس بانتظام باستخدام شامبو لطيف وخال من المكونات القاسية.

ترطيب البشرة بشكل منتظم للحفاظ على توازنها.

تجنب المنتجات المحتوية على الكحول أو العطور القوية التي قد تهيج الجلد.

الحد من تناول الكربوهيدرات والأطعمة الدهنية والحلويات والمقلية.

زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات لدعم عملية التمثيل الغذائي وتحسين صحة الجلد.

التهاب الجلد الدهني المرض هو مرض يصيب فروة الرأس، لكنه يمتد إلى مناطق أخرى مثل الخدين والجفون والأنف، وتظهر أعراضه على شكل بقع حمراء على البشرة الفاتحة أو بقع فاتحة على البشرة الداكنة، وتختلف شدتها من قشرة بسيطة إلى احمرار وتقشر واضح في الجلد.

وأشار إلى أن قشرة الرأس أحد أشكال التهاب الجلد الدهني الخفيفة وغير الملتهبة، ويمكن السيطرة عليها بسهولة عبر العناية المنتظمة بالبشرة وفروة الرأس واتباع نظام غذائي متوازن.

