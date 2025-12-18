مرزوق يتفقد لجنة الانتخابات العامة بالمنصورة قبيل بدء الفرز (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، سعيًا للوقوف على جاهزيتها الفنية وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي المطلوب، وذلك قبل انطلاق أعمال الفرز باللجان الفرعية وتسليم المحاضر للجنة العامة تمهيدًا لإعلان الحصر العددي النهائي للأصوات.

وتابع المحافظ ميدانيًا كافة التجهيزات المخصصة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها فور انتهاء عمليات التصويت، حيث شدد على ضرورة توفير مصادر بديلة ومؤمنة للإضاءة داخل اللجنة لضمان استمرارية العمل دون عوائق تقنية.

وأكد مرزوق خلال جولته أن أجهزة الدولة تلتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن التعامل يتم وفق مبدأ المساواة الكاملة بما يضمن نزاهة المسار الانتخابي.

وفي إطار العمل الميداني، أصدر محافظ الدقهلية توجيهات مباشرة لمحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، تقضي بتكثيف عمليات النظافة الشاملة في المحيط الجغرافي للجنة العامة، ورفع كافة المخلفات أو العوائق التي قد تعرقل الحركة، مع التنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة لأعضاء اللجنة لأداء مهامهم بسهولة ويسر.

ولم تقتصر التوجيهات على مقر اللجنة العامة فحسب، بل وجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكافة أنحاء المحافظة، بضرورة توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان العامة كل في نطاق اختصاصه.

وشدد مرزوق على أهمية التدخل الفوري لتذليل أي عقبات قد تظهر خلال الساعات القادمة، مع ضرورة التنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لضمان تأمين المقار الانتخابية وانضباط عملية الحصر العددي.