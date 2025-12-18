بيان رسمي من الاتحاد الدولي بعد إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في كأس

فرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات الشوط الأول أمام نظيره الأردني، في مباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد لوسيل بنهائى بطولة كأس العرب.

وبدأ اللقاء بمحاولة مبكرة من منتخب الأردن، بعدما سدد محمود المرضي كرة قوية على مرمى المغرب في الدقيقة الثانية، ولم يتأخر الرد المغربي، إذ نجح أسود الأطلس في افتتاح التسجيل بهدف رائع في الدقيقة الرابعة، إثر كرة مقطوعة في وسط الملعب، وصلت إلى أمين زحزوح الذي مررها بدوره إلى أسامة طنان، ليطلق تسديدة قوية ومذهلة من مسافة بعيدة تجاوزت منتصف الملعب، استقرت خلف يزيد أبو ليلى حارس الأردن داخل الشباك.

واصل المنتخب المغربي ضغطه واستحواذه على الكرة مع مرور الدقائق، وظهرت السيطرة واضحة بحلول الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 12، أطلق كريم البركاوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها يزيد أبو ليلى ببراعة قبل أن يبعدها دفاع الأردن إلى ركلة ركنية.

وبعد دقيقة واحدة فقط، عاد المغرب لتهديد المرمى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم أحد مدافعي الأردن وخرجت إلى ركنية جديدة.

وحاول المنتخب الأردني العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 34، عبر كرة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء، قابلها حسام أبو الذهب برأسية، لكنها وصلت سهلة بين يدي حارس المغرب.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد المغرب أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة، إذ قاد وليد أزارو هجمة خطيرة في الدقيقة 39، إلا أن الدفاع الأردني تدخل في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 41، أرسل المنتخب المغربي عرضية من الجهة اليمنى، خرج لها حارس الأردن وتصدى، لترتد الكرة إلى أسامة طنان الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن عصام السميري أنقذ الموقف بتدخل حاسم، لينتهي الشوط الأول بتقدم مغربي بهدف نظيف.