يقبل الكثيرون على تناول الحليب مع الفواكه في صورة عصائر أو وجبات خفيفة، معتقدين أنها خيار صحي، لكن الحقيقة أن هذا المزيج قد يسبب بعض الأضرار الصحية إذا لم يتناول بطريقة صحيحة، فالفواكه تحتوي على أحماض وإنزيمات قد تتفاعل مع البروتينات الموجودة في الحليب، مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

مشاكل في الجهاز الهضمي

الفواكه خفيفة وسريعة الهضم، بينما الحليب أثقل وزنًا ويستغرق وقتًا أطول ليتحلل في المعدة، عند تناولهما معًا، قد يؤدي هذا التباين إلى إبطاء عملية الهضم ويؤدي إلى التخمر داخل الأمعاء، نتيجة انتفاخ، غازات، وانزعاج خاصة لمن يعانون من حساسية الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع timesofindia.

تراكم السموم

خلط الحليب مع الفواكه الحامضة كالبرتقال أو التوت قد ينتج مادة سامة لزجة تسمى "أما"، وهي في الأساس فضلات طعام غير مهضومة تتراكم مع مرور الوقت، لا يضعف هذا مناعتك فحسب، بل قد يسبب لك أيضًا شعورًا بالخمول والالتهاب، إضافة إلى ذلك، قد تسبب أحماض الفواكه تخثر الحليب في معدتك، مما يصعب عملية الهضم.

تأثير على الجلد

قد ينعكس سوء الهضم أحيانًا على بشرتك، إذا كان جسمك يعاني من صعوبة في هضم مزيج الفاكهة والحليب، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب، أو الطفح الجلدي، أو بهتان البشرة، السموم التي لا تطرح بشكل صحيح قد تخل بتوازن جسمك وتظهر على شكل بثور أو تهيج، خاصة إذا كنت تعانين بالفعل من مشاكل جلدية.

يعيق امتصاص الكالسيوم

قد يلغي هذا المزيج بعض فوائد كلا الطعامين، فالفواكه الحمضية، مثل الفراولة والأناناس، قد تعيق قدرة جسمك على امتصاص الكالسيوم والبروتين من الحليب، ومع مرور الوقت، يعني هذا أنك لن تحصل على القيمة الكاملة من الفاكهة أو منتجات الألبان.

