في وقت تتسارع فيه الضغوط اليومية ويتزايد التوتر في العمل والحياة الشخصية، بات الإرهاق النفسي أحد أكثر الأعراض انتشارا بين الشباب والبالغين على حد سواء.

ورغم أن كثيرين يخلطون بين التعب العادي والاحتراق النفسي، فإن الخبراء يؤكدون أن ما يحدث داخلنا أعقد بكثير من مجرد شعور بالإجهاد.

وفقا لموقع "تايني بوذا"، كشفت خبيرة التنمية الذاتية أنتونيا بيمش تجربتها مع الاحتراق النفسي في السادسة والعشرين من عمرها، موضحة أن الإرهاق العاطفي لا ينتج عن الضغط الجسدي فحسب، بل هو تراكم ممتد بين الجسد والعقل والمشاعر عندما يتجاوز الإنسان حدود طاقته.

وتشير بيمش إلى أن أبرز العلامات التي واجهتها شملت البكاء المتكرر، وزيادة الوزن رغم الالتزام بالرياضة، إضافة إلى شعور دائم بالتوتر وعدم القدرة على السيطرة على مجريات الحياة.

3 أسباب غير متوقعة للإرهاق النفسي

1- الكذب على النفس

إهمال الاحتياجات العاطفية ورفض الاعتراف بالحقيقة الداخلية من أهم الأسباب التي تؤدي للاحتراق النفسي، فغياب الصراحة مع الذات يمنع اتخاذ قرارات حاسمة أو تغييرات ضرورية في نمط الحياة.

2- ضغط إثبات الذات

توضح بيمش أن كثيرين يعيشون تحت عبء غير معلن لإثبات قيمتهم للآخرين، سواء في العمل أو العلاقات، ما يخلق استنزافا متواصلا للطاقة العقلية والجسدية دون أن يشعروا بذلك.

3- انتظار الدعم الخارجي

تصفه بيمش بـ"الأمل السري"، وهو اعتقاد لا واع بأن الآخرين سيهبون لإنقاذنا أو دعمنا، ما يجعل الشخص يستنزف نفسه أكثر قبل أن يطلب المساعدة.

رحلة التعافي تبدأ بالاعتراف

وتروي بيمش أن نقطة التحول في حياتها جاءت حين اعترفت بعدم قدرتها على الاستمرار وحدها، وطلبت المساعدة من معالج شمولي، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفاء وإعادة التوازن.

