كشفت الدكتورة يلينا جوكوفا طبيبة الأورام الروسية أن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يساعد على الشفاء سريعا.

ولا تظهر العلامات المبكرة للمرض دائما على الفور، ولكن تلاحظ المريضة تغيرات بعد نمو الورم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ونصحت الطبيبة بضرورة الانتباه إلى أي كتلة تظهر في الثدي، إذا كانت غير مرتبطة بالدورة الشهرية وثابتة في مكانها.

كما حذرت من عدم التناسق المفاجئ بين الثديين، سواء بزيادة حجم أحدهما أو تقلّصه دون سبب واضح، مؤكدة أن هذه التغيرات قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة تستدعي الفحص الطبي.

وتشمل العلامات الأخرى: تورم الجلد نتيجة تلف الأوعية اللمفاوية، والتغيرات في الحلمة والهالة مثل الانكماش وتغير الشكل وظهور بقع لا تلتئم أو إفرازات جانبية أو دموية.

كما أن تضخم الغدد اللمفاوية الإبطية، خصوصا إذا كانت كثيفة وغير متحركة، قد يشير إلى انتشار الورم قبل ظهور الأعراض الظاهرة.

وقد يصاحب الشعور بالامتلاء أو التنميل بعض الأنواع النادرة من سرطان الثدي الالتهابي، حيث يتحول الثدي إلى كتلة مؤلمة نتيجة الالتهاب المصاحب للمرض.

ونظرا لتطور المرض أحيانا دون أعراض واضحة، يجب على كل امرأة الخضوع لفحوصات سنوية مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية والشعاعي للثدي.

لذا إذا لاحظت المرأة علامة أو أكثر من علامات السرطان، يجب استشارة الطبيب فورا للحصول على تشخيص

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان

دقيق.