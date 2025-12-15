كتب- هاني صابر:

أثار فيلم "الست" حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مشيد بالفيلم وآخر منتقد له خاصة أنه عمل يتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وينتمي لنوعية أعمال السيرة الذاتية.

وأشاد عدد من النجوم بالوسط الفني بالفيلم بعد مشاهدتهم له بينما على الجانب الآخر تعرض فيلم "الست" لعدد من الانتقادات من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونستعرض لكم إشادات النجوم وانتقادات الجمهور لفيلم "الست" في السطور التالية:

نجوم الوسط الفني وإشادتهم بفيلم "الست" :

المخرج يسري نصرالله

كتب المخرج يسري نصرالله عبر حسابه على فيسبوك: "مروان حامد عمل حاجة أدهشتني في الست، قدر يلاقي أسلوب يحكي بيه حكاية أيقونة قوية بموسيقية وإحساس عالي، وأنا بتفرج على الفيلم ما فكرتش خالص في مدى مطابقة الشخصيات لخيالي عنهم (بالرغم من أني عاصرت ٢٠ سنة من الأحداث) أد ما سبت نفسي أتاخذ في شلال الأصوات والنور والصور والمشاعر، وكنت مبسوط إني ما غرقتش في الشلال ده، انبسطت من المزيج اللي مارسته فنانة كبيرة بين الحنان والقسوة على النفس وعلى الغير عشان تدافع عن فنها وعن سيطرتها على فنها، انبسطت من منى زكي اللي أدت الدور شديد الصعوبة ده وكأنها بتعمل حاجة بسيطة، ماعرفش لو كنت شوفت أم كلثوم، بس عارف إني شوفت ست قوية، شوفت الست".

المؤلف تامر حبيب

المؤلف تامر حبيب كتب عبر حسابه على فيسبوك: "ده ميت مليون ألف عظمة على عظمة على عظمة يا ست".

الفنانة يسرا

كتبت الفنانة يسرا عبر حسابها على فيسبوك: "برافو منى زكي حبستي الأنفاس بأدائك الرائع السهل الممتنع ولمستي القلوب، شكرا لمروان حامد ولصناع الفيلم ونجومه ونيشيان جديد للسينما المصرية.. الفيلم فوق الروعة وإنتي عظيمة".

الناقدة ماجدة خيرالله

الناقدة ماجدة خيرالله كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "تم تجسيد شخصية أم كلثوم في أكثر من عمل فني،وأدت الشخصيه كل من صابرين في مسلسل من إخراج إنعام محمد علي، فردوس عبد الحميد لعبت شخصية كوكب الشرق في فيلم من إخراج زوجها المخرج محمد فاضل وأدت أغاني أم كلثوم بصوتها صوت فردوس، أما الفنانة ياسمين رئيس فقدمت شخصية أم كلثوم في فيلم إيراني باسم البحث عن أم كلثوم. ولم تكن أي من تلك الفنانات تشبه أم كلثوم من قريب أو بعيد، ولم ينجح من تلك المحاولات إلا المسلسل الذي أخرجته إنعام محمد علي، منذ ما يزيد عن 30 سنه، وفي انتظار فيلم الست الذي سوف يعرض جماهيريا بعد 10 أيام وهو من بطولة مني زكي وحشد من النجوم وإخراج مروان حامد".

المخرج خالد جلال

كتب المخرج الكبير خالد جلال عبر حسابه على فيسبوك: "روحوا شوفوا فيلم الست وأنتم مطمئنين، سعدت اليوم بحضور الفيلم في سينما أركان في عرض خاص لأول مرة للمنتخب الفني المصري.. منى زكي مبهرة ومتألقة ومؤثرة في الأرواح والقلوب، كعادتها، في سرب يقوده أحمد بدوي وتامر مرسي ومروان وحيد حامد وأحمد مراد وعزة فهمي وهشام نزيه وأحمد مرسي ومي جلال، وفريق عظيم في جميع المراكز، فيلم جميل وراقي يتحدث عن كوكب الشرق، الأسطورة أم كلثوم، التي ما زالت تسحر العالم حتى اليوم".

انتقادات الجمهور ورواد السوشيال ميديا لفيلم "الست" بطولة منى زكي

تعرض فيلم"الست" للنجمة منى زكي، لعدة انتقادات، حيث هاجم الفنان الكبير محمد صبحي صناع الفيلم ببرنامج "حضرة المواطن"، قائلا: "أنا كممثل، عندما يعرض عليا فيلم أو مسرحية قد تكون عظيمة وبارعة ولكنها قد تكون مخالفة للحقيقة لا يمكن أعملها، وأنا بلوم على تلميذتي وحبيبتي منى زكي، وأنا أفتخر بها، أن تقع في مثل هذه الوقيعة.. الست أم كلثوم أنا اشتغلت وأنا في إعدادي ببيع التذاكر بتاعتها في شباك التذاكر على حفلاتها، وكنت بشوف إحترام الناس ليها وهم جايين يشتروا التذاكر.. أم كلثوم طلعوا عليها إنها بخيلة.. ده مفيش أكرم من السيدة أم كلثوم".

بينما جاءت بعض انتقادات الجمهور، حيث كتبت ابتسام صبري: "دخلت فيلم الست بتاع أم كلثوم.. وحش وحاشة مفرطة مش وحش عادي حتى، مطلع شخصية أم كلثوم ست كئيية وسخيفة". بينما كتب عمرو علي "مش من هواة الحكم على فيلم قبل مشاهدته ولكن كتير كاتبين عن فيلم الست إنه بيسئ لأم كلثوم ولا ينصفها وبيظهرها منفسنة وموتورة وغير متزنة وانتهازية غير السقطات الفنية واللي وقع فيها السيناريو المهلهل".

فيما كتبت نسمة عاطف :"ده تالت نقد موضوعي أقراه عن الفيلم بيتكلم عن السيناريو هو أسوأ ما في الفيلم.. بقول نقد موضوعي لأنه أشار لعوامل تانية ناجحة زي الإخراج/ الصورة البصرية.. أحمد مراد ممكن يكون كاتب سيناريو شاطر في نوعيه معينة (إثارة/ رعب) لكن عمل سيرة ذاتية أظن أن عنده مشكلة، حاجة كمان مع كامل تقديري لمروان حامد بس أتوقع الفيلم ده كان هيبقى حاجة تانية لو أخرجته كاملة أبو ذكري أو هالة خليل..إظهار المشاعر الانسانية لواحدة ست وإبرازها بشكل فيه رؤية أنثوية".

وأيضا كتب هشام محمد: "فيلم الست.. ناس عاجبها الفيلم أوي، وناس زعلانة من الفيلم جدا، اللي مبيعرفوش أم كلثوم ولا حضروها ولا بيفهموا مراحل تطور صوتها وأغانيها عجبهم الفيلم.. إنما اللي دارس وعاشق لأم كلثوم كاره للفيلم وشايفه فاشل..بس خلاص".

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

"الست" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.