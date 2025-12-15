أمريكا: القبض على 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في كاليفورنيا

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلقاء القبض على 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات جنوبي كاليفورنيا خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في بيان اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية عثرت على متفجرات في منازل الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح المكتب الفيدرالي، أنه تم العثور على 29 قنبلة خلال مداهمة منازل متهمين بتنفيذ عمليات إرهابية خلال رأس السنة الميلادية.

وأشار الفيدرالي، إلى أنه جرى اعتقال المشتبه بهم الأسبوع الماضي في مدينة لوسيرن فالي الصحراوية الواقعة في شرق لوس أنجليس، بعدما قدمت شكوى إلى الجنائية الفيدرالية أمس الأول السبت.