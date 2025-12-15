أسدلت الدائرة الأولي "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الستار عن 33 طعنًا على نتائج انتخابات 19 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من الإدارية العليا، أولا رفض 26 طعنا و

إحالة 3 طعون آخرين لعدم الاختصاص وبطلان طعن و رفض طعن لترك خصومة و عدم قبول طعن وعدم اختصاص وإحالته لمحكمة النقض.

ونظرت هيئة المحكمة خلال جلستها اليوم الإثنين واستمعت إلى مرافعات مقدمي الطعون الذين قدموا مستندات تحوي على أخطاء في الحصري داخل اللجان، فضلًا عن فيديوهات وصور لبعض الرشاوي لصالح المرشحين.

وقدم 33 مرشحا أمام المحكمة الإدارية العليا بطعون على نتائج الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولي (عمر إبراهيم عبد المجيد، وحاتم محمود علي محمد، وسعد ذهب الله محمود، ومحمود علي حسن عمر، وصلاح محجوب عزوز محجوب، وهاشم محمد محمد هاشم، وخيري السيد جيوشي، وأحمد إبراهيم البدري، وأسامة خلف عارف، وإيهاب محمد عبد العزيز، وسعد الدين سيد إبراهيم، وعبد المنعم محمد أبو الفتوح، وهادي جابر عبد الرحمن، وعاطف عثمان سليمان، وأحمد محمد عبد السلام، وصلاح محمد رفعت فرج، وشعبان فخري موسى، وعلي سيد حمزة، و يحيى إسماعيل علي، ومحمد كمال محمود موسى، وسيد أحمد فؤاد، ومرتضى حمدي شاكر، ومحمد أحمد محمد عمر، وحازم أحمد مصطفى، وأكرم محمد علي، ومحمد عبد الحفيظ محمد، وأحمد محمد أحمد عبد القادر، وإبراهيم أبو المعاطي، وإبراهيم أبو المعاطي السعيد، وأحمد وائل قدري، وعبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل، و محمود علي حسن ).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في ختام الجولة الأولى، فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا، وذلك في محافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا من تلقي الطعون المقدمة على النتائج، وبدأت بالفعل نظرها والفصل فيها، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يمنح المحكمة مدة 10 أيام للبت في الطعون.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وفق قرار الهيئة، فوز 6 مرشحين، مع الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا، في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.