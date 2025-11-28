لا شك في أن شوربة الكوارع جزءًا من الأطعمة الغذائية الشعبية الشهيرة، ويحمل فوائد حقيقية لعدد من أعضاء الجسم، بفضل غناه بالكولاجين والجيلاتين والمعادن.

ووفقا لموقعي "Healthlin" و"Cleveland Clinic" فإن فوائد شوية الكوارع على هذه الأعضاء، تتمثل فيما يلي:

1- المفاصل والغضاريف

الكولاجين الموجود طبيعيًا في الكوارع يتحول أثناء الطهي الطويل إلى جيلاتين يحتوي على أحماض أمينية تدعم الغضاريف وتساعد في تقليل تيبس المفاصل.

2- العظام

مرق الكوارع غني بمعادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام وتعويض نقصها مع التقدم في العمر.

3- الجهاز الهضمي

الجيلاتين يدعم بطانة الأمعاء ويسهم في تخفيف التهيج المعوي، وهو ما يساعد في تحسين الهضم وتقليل الانزعاج لدى المصابين بحساسية المعدة.

4- الجهاز المناعي

الكوارع تحتوي على معادن وأحماض أمينية تساعد الجسم على تصنيع خلايا مناعية قوية، كما أن المرق الدافئ يسهم في ترطيب الجسم وتقليل الالتهابات الخفيفة، ما يجعله مفيدًا خلال فترات الإصابة بالبرد.

5- البشرة والشعر

الكولاجين عنصر أساسي في بناء الجلد، ومع استهلاك مرق الكوارع يُزود الجسم بمركبات تساعد في تحسين مرونة البشرة، بينما تقليل ظهور الخطوط الرفيعة، إضافةً لتعزيز صحة الشعر والأظافر.

