مع دخول موسم الشتاء، تزداد أهمية تناول البرتقال، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة وتحافظ على نشاطك وصحتك.

إليك 5 فوائد أساسية للبرتقال على صحة الجسم وفق "هيلث لاين"

يعزز المناعة

بفضل فيتامين C يُعد البرتقال واحدًا من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين C، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد والعدوى.

يحافظ على صحة القلب يحتوي البرتقال على البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، ما يساهم في خفض الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم، وبالتالي دعم صحة القلب والأوعية الدموية. 3

يحسن الهضم ويمنع الإمساك

الألياف الغذائية الموجودة في البرتقال تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم، ما يقلل من مشكلات الانتفاخ والإمساك.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي البرتقال على مركبات نباتية مثل الفلافونويد، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، مما يدعم الصحة العامة ويحمي الخلايا.

يساهم في ترطيب الجسم

بفضل محتواه العالي من الماء، يساعد البرتقال في الحفاظ على ترطيب الجسم ونضارة البشرة، خاصة في الأيام الجافة.