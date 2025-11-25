"الشمس مش كفايا" مشروبات تساعد في الحصول على فيتامين د

أسهل طريقة لضمان الحصول على ما يكفي من فيتامين د هي قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، في الوقت نفسه، يلعب النظام الغذائي دورا هاما أيضا لذا بحسب موقعي health، felix health، سنتعرف على أهم المشروبات الغنية بفيتامين د.



1- عصير البرتقال:



يعتبر من المشروباع الغنية بالعناصر الضرورية لصحة الجسم، حيث يحتوي على فيتامين سي، و ويوفر أيضًا كمية معتدلة من فيتامين د التي يحتاجها الجسم.



2- عصير الموز:



يُعد مصدر ممتاز لفيتامين د والمغنيسيوم، حيث يلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في تحفيز إنتاج الجسم لفيتامين د وتنظيم مستويات هرمون الغدة الدرقية، مما يدعم توازن العظام.



3- عصير الجوافة:



عصير الجوافة غني بفيتامين ج، وعناصر غذائية أساسية، ويوفر كمية مناسبة من فيتامين د، لذا ضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي يحسن من استهلاكك العام للعناصر المغذية.



4- عصير الكيوي:



يتميز عصير الكيزي بمذاقه اللاذع، ولكنه غني بالفيتامينات ومن أهمها فيتامين د، و فيتامين سي، وفيتامين ك، بالإضافة إلى الألياف، التي تعزز صحة الجسم وتقي من الأمراض.