اتباع عادات صحية يومية أمر ضروري لحياة أطول ولصحة أفضل، ويمكن للعديد من العادات البسيطة أن تحافظ على صحة الجسم والدماغ وتبطئ علامات الشيخوخة.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليكم أبرز هذه العادات:

التحدث بعدة لغات

أظهرت دراسة أوروبية شملت 86 ألف شخص أن استخدام أكثر من لغة يبطئ التدهور البيولوجي والمعرفي، ويعزز وظائف الدماغ بفضل التحفيز الذهني المستمر، كما يساعد التعلم والألعاب الذهنية على الحفاظ على النشاط العقلي حتى في سن متقدمة.

الرياضة المنتظمة

النشاط البدني يقلل عمر الجسم الجيني ويحافظ على وظائفه، ما يبطئ علامات الشيخوخة البيولوجية.

الغذاء الصحي

اتباع نظام غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الصحية يخفض العمر البيولوجي ويحمي الـDNA، خاصة لدى المصابين بالسمنة أو الأمراض المزمنة، على النقيض الآخر، يسرع الإكثار من اللحوم الحمراء والسكريات والدهون المشبعة عملية الشيخوخة.

النوم الجيد

النوم المنتظم يساعد على إصلاح الـDNA وتنظيم الهرمونات وخفض الالتهابات، الدراسات تشير إلى أن النوم أقل من 5 ساعات بعد سن الخمسين يزيد خطر الأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 40%، بينما تُوصى 7–9 ساعات يوميا للحفاظ على صحة الدماغ والجسم.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يسرع شيخوخة الرئتين 4–5 سنوات، والكحول يقصر التيلوميرات المسؤولة عن تجدد الخلايا، لذلك التقليل من هذه العادات يبطئ التدهور الخلوي ويعزز الصحة العامة.

التخلص من التوتر

التوتر المزمن يعطل الهرمونات ويدمر الـDNA، ويرفع خطر السمنة وأمراض القلب، لذا تقنيات الاسترخاء والرياضات الذهنية والحفاظ على نمط حياة متوازن تخفف آثار الشيخوخة وتعزز الصحة العامة.

