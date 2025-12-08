كتبت- آية محمد:

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للانخفاض بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 8-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

كان سعر الذهب ارتفع بنحو30 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم قبل أن يعكس اتجاهه ويتراجع بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3743 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5615 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6417 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199568 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 4204 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.