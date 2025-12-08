كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسحب إحدى الحواجز الحديدية الخاصة بالمرور بمحافظة بورسعيد.

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن المقطع قديم وتم تصويره خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024 بأحد شوارع المحافظة.

وتمكن الأمن من تحديد الشخصين الظاهِرين في الفيديو، وهما (عاطل له معلومات جنائية) و(بائع محبوس حاليًا على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة)، وكلاهما مقيم ببورسعيد.

كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية، وبمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري