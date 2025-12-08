حلمي طولان: مواجهة الأردن صعبة.. والجميع شاهد على قتال اللاعبين

أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، على صعوبة المواجهة التي تجمع الفراعنة بنظيرهم الأردني غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، مشددًا على أن المنتخب الأردني يملك إمكانيات كبيرة واستحق تأهله إلى كأس العالم عن جدارة.

وقال طولان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الأردن صعبة جدًا علينا.. سنواجه منتخبًا قويًا ومنظمًا يجيد كرة القدم الحديثة، وتأهله لكأس العالم لم يأتِ من فراغ، فهو يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز دفاعيًا وهجوميًا."

وأعرب المدير الفني عن ثقته الكاملة في لاعبيه، قائلاً: "ثقتي في اللاعبين لم تهتز أبدًا. منتخب مصر المشارك في كأس العرب يضم مجموعة جيدة للغاية، وقد بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا حتى اللحظة الأخيرة في المباراتين السابقتين."

وتابع موضحًا تطور أداء الفريق خلال المباريات الماضية: "الجميع شاهد كيف تغيّر أداء المنتخب بعد استقبال هدف، سواء أمام الكويت أو الإمارات، اللاعبون قاتلوا من أجل الفوز ولم يقصّروا في أي شيء، وأوجه لهم كل التحية على ما قدموه."

وأشار طولان إلى أن التأهل ما زال في متناول الفريق، قائلاً: "التأهل أصبح في أقدام لاعبينا، وبإذن الله ننجح في حسمه أمام الأردن."

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير: "أشكر جماهير مصر الحقيقية التي دعمتنا في المباراتين الماضيتين. الجماهير الحقيقية هي من تقف خلف منتخب بلادها في أصعب الظروف، ونتمنى إسعادهم في المباراة المقبلة."