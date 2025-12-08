إعلان

"شاب و4 سيدات".. سقوط شبكة نسائية بتهمة تسهيل الدعارة على الإنترنت

كتب : علاء عمران

12:30 م 08/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط شبكة لممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق شهير للهواتف المحمولة بالإسكندرية والجيزة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تورط شخص وأربع سيدات في الترويج لممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، مستهدفين راغبي المتعة عبر التطبيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والعثور بحوزتهم على 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت تورطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للجهات المختصة.

الأجهزة الأمنية ضبط شبكة دعارة وزارة الداخلية

