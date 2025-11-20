عصير البرتقال.. مفتاح الحفاظ على صحة القلب

كشفت دراسة حديثة، أجريت بالتعاون بين جامعة ساو باولو وجامعتين أمريكيتين، أن تناول كوبين يومياً من عصير البرتقال الطبيعي 100% قد يتسبب في تغيير نشاط الجينات المرتبطة مباشرة بصحة القلب، متجاوزاً بذلك دوره المعروف كمصدر لفيتامين سي، نقلا عن "فوكس نيوز".

منهجية الدراسة والنتائج الجينية:

المشاركون:

شملت التجربة 20 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة.

الآلية الجزيئية:

تتبع الباحثون التغيرات في أكثر من 1700 جين ضمن خلايا مناعة المشاركين.

الاكتشاف:

لُحظت تحولات في الجينات المرتبطة بـ ضغط الدم، استقلاب الدهون، والالتهاب، وهي عوامل حاسمة لسلامة القلب.

المركبات الفعالة: أرجعت الدراسة هذه الفوائد إلى مركبات الفلافونويدات الحمضية الموجودة في البرتقال، والتي تعمل كمضادات للأكسدة والالتهاب.

الاستجابة بحسب الوزن:

أظهرت الدراسة أن الاستجابة الجينية للمشاركين اختلفت بناءً على وزنهم:

1- أصحاب الوزن الطبيعي، حدثت لهم تغيرات في الجينات المرتبطة بالالتهاب.

2- أصحاب الوزن الزائد، حدثت لهم تغيرات في الجينات المرتبطة باستقلاب الدهون واستخدام الطاقة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج توفر "رؤى غير مسبوقة" حول الآليات الجزيئية لفوائد عصير البرتقال، ما يفتح الباب أمام تطوير توصيات غذائية شخصية بناءً على وزن الفرد.

قيود الدراسة:

شدد الباحثون على أن الدراسة كانت صغيرة الحجم ولم تتضمن مجموعة للمقارنة (مشروب بديل)، ولذلك فإن النتائج تُظهر ارتباطات وليست سببية، وتتطلب المزيد من الأبحاث لتأكيد انعكاس هذه التغيرات الجزيئية على الصحة السريرية.

رأي الخبراء:

أكدت أخصائية التغذية نيكوليت بايس أن عصير البرتقال "ليس إكسيراً سحرياً، لكنه مثال مدروس جيداً"، مشيرة إلى أن الدراسة تدعم إمكانيات "التغذية الشخصية".

نصيحة الاستهلاك: أوصت بايس بالاستهلاك المعتدل أو المنخفض يومياً، مؤكدة أن المحتوى الطبيعي للسكر لا يلغي الفوائد الصحية.

أبحاث سابقة:

أشارت أبحاث سابقة إلى أن تناول عصير البرتقال قبل الوجبات يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة ويخفض مستوى السكر في الدم مقارنة بالمشروبات المُحلّاة، ويُعزى ذلك أيضاً إلى الفلافونويدات التي تبطئ امتصاص السكر.

أقرأ أيضًا:



قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن آخر ملكة جمال في الكون



الاستئصال الجزئي للكلية.. ما هي دواعي العملية التي خضع لها تامر حسني؟





3 أبراج تفشل في العلاقات والحب.. هل برجك منهم؟



6 علامات في البول تستدعي زيارة الطبيب فورا



4 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. لا تتجاهليها



