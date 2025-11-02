ما تأثير تناول الألياف يوميا على الهضم والوزن؟

كتبت- شيماء مرسي

كمية الألياف التي يستهلكها الإنسان قد تؤثر على صحة الجسم، حيث تساعد على صحة الهضم والتحكم في الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

ولتحقيق أقصى درجات الفائدة الصحية، ينصح بشدة بتناول الألياف بأعلى قدر ممكن، أو الالتزام بالكمية اليومية المحددة والمناسبة لوزن الجسم كحد أدنى، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وهناك فارق يقدر بـ 9 سنوات في متوسط العمر، حيث يقضيها الفرد بصحة جيدة مقارنة بالسنوات الأخيرة التي يعاني فيها من تدهور صحي أو اعتلال.

وفقا لـ الإرشادات الغذائية للأمريكيين للفترة 2020-2025، التي أصدرتها وزارتا الزراعة والصحة بالولايات المتحدة، فإن الكمية الموصى بها لاستهلاك الألياف للبالغين تتراوح بين 22 إلى 34 جرام يوميا، اعتمادا على العمر والجنس.

كما أن القاعدة العامة هي أنه لكل 1000 سعرة حرارية تستهلكها، يجب أن تهدف إلى تناول 14 جرام من الألياف.

ومع التقدم في السن، تقل كمية الألياف المطلوبة، لتعكس انخفاضاً في عدد السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

وتوصي الإرشادات بمتوسط 28 جرام من الألياف يوميا للإناث (19-30 عاماً)، شريطة اتباع نظام غذائي بـ 2000 سعرة حرارية.

وأما بالنسبة للرجال في نفس الفئة العمرية، فتزداد الكمية الموصى بها إلى 34 جرام، لأنهم يتناولون كمية أكبر قليلًا من السعرات.

وتشمل فوائد الألياف: المساعدة في تنظيم مستويات الجلوكوز ومنع ارتفاعه المفاجئ عن طريق إبطاء عملية الهضم، وخفض مستويات الكوليسترول، بحيث يمكن إخراجه بدلاً من امتصاصه.

ومن أمثلة الأطعمة الغنية بالألياف: الحبوب الكاملة، والمنتجات النباتية الطازجة، مثل التفاح والأفوكادو والموز والملفوف والبروكلي والقرنبيط، إضافة إلى البقوليات والفاصوليا ودقيق الشوفان، والمكسرات والبذور.

