كتبت- آلاء نبيل:

فيتامين سي من أهم الفيتامينات للجسم، حيث يعتبر مضاد للأكسدة قوي ويساهم في حماية الخلايا من التلف ويعزز صحة المناعة، ونظرا لأهميته يتساءل العديد من الأشخاص عن أبرز الخضروات الغنية به.

وبحسب ما ذكره موقع health، إليك الخضروات الغنية بفيتامين سي.

الفلفل الحلو



يعد الفلفل الحلو "الاحمر والاصفر" غني بفيتامين سي، أكثر من الفلفل الأخضر، ما يجعله إضافة رائعة للأطعمة، حيث يعزز صحة المناعة ويقي من الأمراض المزمنة.

الفلفل الأحمر: 235 ملج

الفلفل البرتقالي: 211 ملج

الفلفل الأصفر: 207 ملج

الفلفل الأخضر الحلو: 148 ملج



البروكلي



يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعد هاما لتجلط الدم، ويعزز عملية الدورة الدموية، كما يدعم صحة المناعة ويجعلها أقوى لمحاربة الأمراض.

كرنب أحمر



الكرنب الأحمر غني بفيتامين سي، الذي يدعم صحة الجسم، ويقي من العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والانفلونزا، كما يحتوي على الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية، تحارب الأمراض.

الكرنب



الكرنب غني بالعناصر الغذائية، ومن أبرزها فيتامين سي، الذي يعزز صحة الجسم، وجهاز المناعة ويقي من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة.