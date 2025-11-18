لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)

الحفاظ على هواء نظيف في المنزل أصبح ضرورة صحية، خاصة مع تزايد العوامل الملوثة مثل الغبار، الرطوبة، والعفن الذي قد يسبب مشاكل تنفسية ومضاعفات صحية خطيرة.



ولحسن الحظ، هناك نباتات منزلية طبيعية تعمل على تنقية الهواء وامتصاص السموم والملوثات، مما يحافظ على بيئة صحية لك ولعائلتك.



وبحسب موقع Healthline، فإن بعض النباتات لا تعمل فقط على تحسين جودة الهواء، بل تساعد أيضا في تقليل العفن والفطريات التي تتكاثر في الأماكن الرطبة داخل المنزل.



نبات اللبلاب الإنجليزي "English Ivy"

يمتاز هذا النبات بقدرته الكبيرة على امتصاص العفن والجسيمات المحمولة جويا، مما يجعله مثاليا لغرف النوم أو الحمامات ذات الرطوبة العالية.



زنابق السلام "Peace Lily"

يعمل على تنقية الهواء من المركبات العضوية المتطايرة والسموم، كما يقلل من نمو العفن بفضل خصائصه الطبيعية المقاومة للرطوبة.



نبات الألوفيرا "Aloe Vera"



لا يقتصر دوره على التجميل والعناية بالبشرة فقط، بل يمتاز أيضا بقدرته على تنقية الهواء من المواد الكيميائية ويقلل من العفن في الغرف المغلقة.



السرخس البرازيلي "Boston Fern"



من أفضل النباتات لامتصاص الرطوبة الزائدة والسموم المحمولة في الهواء، ويقلل انتشار العفن والفطريات في الأماكن الرطبة.



نبات البوتس "Golden Pothos"



سهل العناية به ويعمل على تنقية الهواء من المواد الضارة مثل الفورمالديهايد والبنزين، كما يساهم في تقليل تراكم العفن داخل المنزل.



نبات الصبار "Spider Plant"



يتميز بقدرته على امتصاص المواد الكيميائية الضارة وتحسين جودة الهواء، ويعد خيارا ممتازا لغرف المعيشة والمكاتب المنزلية.