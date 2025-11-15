بعيدا عن البطن .. علامات في الوجه تشير لإصابتك بسرطان القولون

عادة ما تظهر أعراض سرطان القولون على البطن، ويجهل العديد من الأشخاص أن هناك علامات تظهر على الوجه تكشف خطر الإصابة به.

وبحسب ما ذكره موقعي Timesofindia، healthline، العلامات التي تظهر في الوجه وتشير إلى الإصابة بسرطان القولون.

طفح جلدي

يتسبب سرطان القولون في إصابة جهاز المناعة بخلل، ما ينتج عنه الإصابة بطفح جلدي والتي تعرف بأسم "الحمامي"، وعادة ما تكون علامة على الإصابة بسرطان القولون إذا صاحبها فقدان في الوزن.

تغير لون الجلد

من العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان القولون تغير في لون الجلد وملمسه، وخاصة إذا تحول إلى اللون الأصفر ما يشير إلى انتقال السرطان إلى الكبد.

تقرحات الجلد

عادة ما يصاب بها الحالات التي تعاني من سرطان القولون في مراحل متأخرة، كأثر جانبي نتيجة للتغيرات التي تحدث في الأمعاء.

