كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كواليس الخطة العاجلة التي نفذتها الوزارة لمواجهة التحديات المزمنة التي ضربت العملية التعليمية، مؤكدًا أن تراجع نسب الحضور في المدارس الحكومية لتتراوح بين 9% و15% فقط خلال العام الدراسي الماضي كان الإنذار الأهم للتحرك السريع.

وقال خلال حواره ببرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار ، إن دراسة الواقع التعليمي كشفت عن "جبل من التحديات"، يتمثل في وصول كثافة الفصول ببعض المناطق مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى أرقام صادمة تتراوح بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد، وهو ما جعل البيئة التعليمية طاردة للطلاب.

وأضاف عبد اللطيف أن العجز الهائل في المعلمين، والذي قدر بنحو 469 ألف معلم، ساهم بشكل مباشر في دفع أولياء الأمور للبحث عن بدائل تعليمية بعيدًا عن المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة كان عليها الاختيار بين "الحلول التقليدية المستحيلة" التي تتطلب مئات المليارات من الجنيهات وبين "الحلول الابتكارية" المتاحة.

أوضح وزير التعليم، أن الحلول غير التقليدية بدأت بدراسة خرائط المواقع الجغرافية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم نقل طلاب 4700 مدرسة عالية الكثافة إلى مدارس أخرى في محيط كيلومتر واحد، مضيفاً أن الوزارة نجحت في توفير 98 ألف فصل دراسي جديد من خلال تحويل غرف "الكنترول" التي كانت تستخدم أسبوعين فقط في العام إلى فصول دراسية فاعلة، دون المساس بغرف الأنشطة.

وذكر أن هذه الإجراءات أدت لنتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث لا يوجد حاليًا فصل دراسي واحد في مصر يتخطى عدده 50 طالبًا، كما ارتفعت نسب الحضور بالمدارس لتصل إلى 87%، معلناً انتهاء أزمة الكثافة الطلابية "إلى الأبد" أو لمدة 7 سنوات قادمة على الأقل، مدعومة بتراجع معدلات المواليد نتيجة جهود تنظيم الأسرة.

وفيما يتعلق بملف المعلمين، أشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعاملت مع العجز عبر إعادة هيكلة العام الدراسي بزيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 إلى 31 أسبوعًا، مما سمح بضبط نصاب الحصص الأسبوعية وتحقيق الاستفادة القصوى من القوة التدريسية المتاحة، مؤكدًا تلاشي العجز في مدرسي المواد الأساسية حاليًا.

وبين أن طموح الوزارة لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يتم العمل حاليًا على إنهاء نظام "الفترتين" في المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، لضمان حصول الطلاب في هذه المرحلة التأسيسية على يوم دراسي كامل ومستقر.

واختتم أن الوزارة تمتلك منظومة دقيقة من خلال "وحدة القياس والجودة" لمراقبة العملية التعليمية يوميًا، لضمان استمرار التحسن في الأداء التعليمي وعدم العودة للمشكلات القديمة، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو تقديم تعليم يليق بالطالب المصري.

