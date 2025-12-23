الهلال الأحمر يدعم جهود انتشال مصابي حادث انهيار عقار إمبابة

كتب أحمد العش:

تحركت فرق الهلال الأحمر المصري على وجه السرعة إلى موقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الكيت كات في حي إمبابة بالجيزة، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًا بالحادث، الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وحالات الوفاة.

وشاركت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر في دعم جهود رجال الحماية المدنية لانتشال المصابين من تحت الأنقاض، إلى جانب مساعدة فرق الإسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للضحايا.

وقدم الهلال الأحمر أيضًا خدمات الدعم النفسي للمتضررين وأسر الضحايا، في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من آثار الكوارث على المجتمع.

