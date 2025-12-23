القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتنشط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 18 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 23 10

نخل 19 06

كاترين 15 02

الطور 23 13

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 11

السلوم 18 10

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 16

أبرق 26 16

جبل علبة 24 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 07

أسيوط 22 08

سوهاج 24 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 14

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 26 14