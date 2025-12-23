هل مشروب اليانسون يؤثر على خصوبة الرجال؟

مشروب اليانسون من أكثر الأعشاب استخدامًا في المنازل، نظرًا لفوائده المتعددة في تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم، إلا أن تساؤلات عديدة أُثيرت مؤخرًا حول تأثيره على خصوبة الرجال، خاصة عند تناوله بشكل مفرط.

يوضح الدكتور معتز القيعي أن اليانسون يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في

تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم، وتخفيف اضطرابات المعدة والقولون.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية تقليل التقلصات والانتفاخ كما يتميز باحتوائه على مضادات أكسدة وزيوت طيّارة مفيدة للصحة العامة.

هل يؤثر على خصوبة الرجال؟

وأشار إلى أن تناول اليانسون باعتدال لا يؤثر سلبًا على خصوبة الرجال، ولا توجد أدلة علمية قاطعة تثبت أنه يسبب ضعف الخصوبة أو يؤثر على عدد الحيوانات المنوية عند استهلاكه

ضمن المعدلات الطبيعية

وحذر القيعي من الإفراط في تناوله، إذ يحتوي اليانسون على مركبات لها تأثير شبيه بهرمون الإستروجين النباتي، ما قد يؤثر نظريا على التوازن الهرموني عند الاستخدام المفرط ولفترات طويلة.

متى يصبح الإكثار خطرًا؟

تناول كميات كبيرة يوميًا لفترات طويلة

استخدام مستخلصات مركزة دون إشراف طبي

وجود اضطرابات هرمونية سابقة

اختتم حديثه بإن تناول كوب واحد من اليانسون يوميًا أو عند الحاجة يُعد آمنًا لمعظم الرجال، ولا يشكل خطرًا على الخصوبة، مع التأكيد على أن نمط الحياة الصحي يظل العامل الأهم في دعم الصحة الإنجابية.

