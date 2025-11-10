مع اقتراب الشتاء.. مكملات غذائية ضرورية لصحة مثالية

مع اقتراب فصل الشتاء، تنتشر الفيروسات الموسمية في المكاتب والمدارس ودور الحضانة وغيرها من الأماكن العامة، مسببة السعال والزكام ونزلات البرد.

ويقول الخبراء إن تناول المكملات الغذائية اليومية يمكن أن يمنح الجسم دفعة قوية لحماية نفسه من الأمراض المزعجة، ووفقا للدكتور دونالد جرانت، الطبيب العام وكبير المستشارين السريريين في صيدلية "ذا إندبندنت": "يمكن للمكملات الغذائية أن تحمي من نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس نوروفيروس، وتعزز قوة جهاز المناعة"، بحسب ديلي ميل.

أهمية فيتامين D

يوصى بتناول فيتامين D خلال الخريف والشتاء لدعم وظائف الجسم الأساسية وصحة العظام وجهاز المناعة.

مكملات أساسية لفصل الشتاء

فيتامين C: مضاد أكسدة يحمي خلايا الجسم ويدعم جهاز المناعة. توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول 40 ملج يوميا للبالغين. ويوجد في الفواكه والخضراوات، مثل الحمضيات والتوت والبطيخ.

الزنك: يدعم وظائف الخلايا المناعية ويقلل الالتهابات ويساعد على مكافحة العدوى. التوصية اليومية 9.5 ملج للرجال و7 ملج للنساء، ويمكن استخدامه عند ظهور أعراض البرد لتقليل شدتها ومدتها، حسب الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية الصحية العامة.

المغنيسيوم: يشارك في أكثر من 300 وظيفة جسدية، ويدعم جهاز المناعة ويحسن النوم والمزاج وصحة البشرة، التوصية اليومية: 270 ملج للنساء و300 ملج للرجال، ويوجد في المكسرات والخضراوات الورقية والشوكولاتة الداكنة والحبوب الكاملة.

أحماض أوميجا 3 الدهنية: تشمل EPA وDHA لدعم القلب والدماغ وتقليل الالتهابات وحماية البصر، التوصية اليومية: 450-500 ملج، وتوجد في الأسماك الزيتية والمصادر النباتية مثل بذور الكتان والشيا والجوز.

البروبيوتيك: يدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، ما يعزز المناعة والهضم. ويمكن الحصول عليه من الأطعمة المخمرة أو المكملات الغذائية.