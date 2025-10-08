5 أسباب مفاجئة للإصابة بمرض الكبد الدهني.. لن تتوقعها

شهدت الآونة الأخيرة ازديادا في حالات الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويرجع ذلك إلى طبيعة الأطعمة التي نستهلكها والمنتجات التي نستخدمها يوميا.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم 5 أسباب مفاجئة للإصابة بمرض الكبد الدهني، وفقا لموقع "webmd".

المكملات الغذائية

قد يتناول بعض الأشخاص عشبة تسمى كافا لعلاج أعراض انقطاع الطمث أو للمساعدة على الاسترخاء، لكن الدراسات أظهرت أنها قد تعيق الكبد عن العمل بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى التهاب وفشل الكبد والإصابة بمرض الكبد الدهني.

تناول الكثير من فيتامين أ من المكملات الغذائية

تناول مكملات فيتامين أ بإفراط قد يسبب مشكلات للكبد، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

التعرض للعفن

عندما يتعرض الشخص للعفن، فإنه يحفز ترسب كميات كبيرة من الدهون في الكبد، مما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني.

شراب الذرة عالي الفركتوز

محلى مصنوع من نشا الذرة موجود بكميات كبيرة في العديد من الأطعمة التي نتناولها.

كما أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز بانتظام قد يسبب مرض الكبد الدهني.

المحليات الصناعية

لتجنب شراب الذرة عالي الفركتوز وغيره من أنواع السكر، يلجأ الكثيرون إلى تناول منتجات محلاة بمُحليات صناعية، ولكنها قد تسبب خلل التوازن المعوي (اختلال التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في الجهاز الهضمي ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني.

