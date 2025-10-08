الذبحة الصدرية.. كيف تحمي قلبك بخطوات بسيطة؟

تعد الذبحة الصدرية من المشكلات الصحية التي تهدد صحة ملايين الأشخاص حول العالم، حيث تنجم عن نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، ما قد يؤدي إلى أزمات قلبية خطيرة، إلا أن هذه الحالة ليست بالضرورة مصيرا محتوما، إذ يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي يقي القلب ويحميه من المضاعفات.

ما هي الذبحة الصدرية؟

وبحسب موقع mayoclinic، الذبحة الصدرية تعني عدم وصول كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، مما يسبب ألما وضغطا في الصدر، وغالبا ما يكون إشارة تحذيرية لأمراض القلب المزمنة، وقد يصاحبها أعراض مثل ضيق التنفس، التعب المفاجئ، وأحيانا الغثيان.

طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

تتجه الوقاية نحو تبني مجموعة من العادات الصحية التي تقلل عوامل الخطر، وتشمل:

-اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة والملح، مع زيادة تناول الفواكه والخضروات.

-ممارسة الرياضة بانتظام، وفقا للحالة الصحية والعمر، لتعزيز أداء القلب والأوعية الدموية.

-التحكم في التوتر النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء، كالتأمل والتنفس العميق.

-الامتناع عن التدخين بجميع أنواعه، بما في ذلك التعرض للتدخين السلبي.

-الحفاظ على وزن صحي لتخفيف العبء على القلب.

-الالتزام بالعلاج الطبي لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، سواء باستخدام الأدوية أو العلاجات الطبيعية.

أهمية الوقاية

اتباع هذه الإجراءات يساهم بشكل كبير في تقليل احتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية، ويحسن من جودة حياة المرضى ويطيل أعمارهم.

وينصح الأطباء بضرورة الفحص الدوري والكشف المبكر لتقييم صحة القلب واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

