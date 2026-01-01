لماذا يصاب الناس بنزلات البرد أكثر في فصل الشتاء؟

يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد المتكررة في فصل الشتاء، وذلك لأسباب عديدة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أسباب إصابة الناس بنزلات البرد أكثر في فصل الشتاء، وفقا لموقع "هيلث لاين".

تبقى العديد من الفيروسات، بما في ذلك المسبب الشائع لنزلات البرد، معدية لفترات أطول وتتكاثر بسرعة أكبر في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المنخفضة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة إلى جانب الاختلاط المباشر بالآخرين خلال الطقس البارد، ما يعد من الأسباب الشائعة التي تسهم في ارتفاع احتمالية انتشار الجراثيم.

يسهل انتقال الفيروس في الطقس البارد

يمكن أن يغير الطقس البارد الغشاء الخارجي لفيروس الإنفلونزا، مما يجعله أكثر صلابة ومرونة، وهذا الغلاف المطاطي يسهل انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

ولا يقتصر الأمر على برودة هواء الشتاء فحسب، بل يرتبط الهواء الجاف إلى جانب انخفاض درجات الحرارة بانتشار الإنفلونزا.

وذلك لأن جفاف هواء الشتاء يساعد فيروس الإنفلونزا على البقاء معديا لفترة أطول.

فالهواء الجاف الشائع في الشتاء، يسرع تبخر الماء الموجود في قطرات الجهاز التنفسي، مما ينتج جزيئات أصغر حجما قادرة على البقاء لفترة أطول والانتشار لمسافات أبعد بعد السعال أو العطس.

واستنشاق الهواء البارد قد يضعف الاستجابة المناعية في الجهاز التنفسي، مما يسهل على الفيروسات التكاثر، لذا، ينصح بارتداء وشاح يغطي الأنف والفم للوقاية من نزلات البرد، لأنه يدفئ الهواء المستنشق.

كما يتعرض معظم الناس لأشعة الشمس بشكل أقل في فصل الشتاء، وهذه مشكلة لأن الشمس مصدر رئيسي لفيتامين د الضروري لصحة الجهاز المناعي.

كما أن النشاط البدني يقل خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة إلى جفاف العينين والأغشية المخاطية في الأنف والحلق، نظرا لأن الفيروسات المسبّبة لنزلات البرد والإنفلونزا تنتقل عن طريق الاستنشاق، لذا فإنها تستطيع الالتصاق بسهولة أكبر بهذه الممرات الجافة والمتضررة.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

-غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

-تجنب لمس الوجه.

-الحفاظ على رطوبة الجسم، من خلال شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

-الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن من خلال تناول الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والغنية بالفيتامينات الداعمة لجهاز المناعة.

-الحفاظ على ممارسة النشاط البدني خلال فصل الشتاء .

-الحصول على قسط كافٍ من النوم .

-تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بكثرة في المنزل بانتظام.

-الحصول على لقاح الإنفلونزا تحت استشارة الطبيب.