تامر عبدالمنعم يحتفل مع جمهور مسرح البالون في ليلة رأس السنة

تحتفل الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في 1 يناير 1985.

وحرص زوجها الإعلامي رامي رضوان، على الاحتفال بعيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكان آخر ظهور لهما في جنازة السيدة "مارجريت مجلي" والدة الفنان هاني رمزي والتي أقيمت منذ أيام.

بينما كان آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم الفيلم الكوميدي "روكي الغلابة"، والذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.

مصراوي يعرض لكم 20 صورة جمعت دنيا سمير غانم بزوجها الإعلامي رامي رضوان.