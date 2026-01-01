إعلان

في عيد ميلادها.. 20 صورة تجمع دنيا سمير غانم بزوجها رامي رضوان

كتب : منال الجيوشي

04:50 م 01/01/2026
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان
  • عرض 21 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد ورامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتها كايلا
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم وزوجها
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم وزوجها
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم مع زوجها
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم ورامي رضوان وكريم فهمي وزوجته
  • عرض 21 صورة
    بالصور.. هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها
  • عرض 21 صورة
    حسن الرداد وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا وزوجها رامي رضوان وكريم محمود عبدالعزيز
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم مع زوجها
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم مع زوجها
  • عرض 21 صورة
    إيمي ودنيا سمير غانم وأزواجهما
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم مع زوجها الإعلامي رامي رضوان
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم ورامي رضوان
  • عرض 21 صورة
    ايمي سمير غانم ودنيا وكايلا ورامي رضوان
  • عرض 21 صورة
    رامي رضوان ودنيا سمير غانم
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 21 صورة
    رامي رضوان ودنيا سمير غانم
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 21 صورة
    دنيا سمير غانم

تحتفل الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في 1 يناير 1985.

وحرص زوجها الإعلامي رامي رضوان، على الاحتفال بعيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكان آخر ظهور لهما في جنازة السيدة "مارجريت مجلي" والدة الفنان هاني رمزي والتي أقيمت منذ أيام.

بينما كان آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم الفيلم الكوميدي "روكي الغلابة"، والذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.

مصراوي يعرض لكم 20 صورة جمعت دنيا سمير غانم بزوجها الإعلامي رامي رضوان.

دنيا سمير غانم رامي رضوان عيد ميلاد دنيا سمير

